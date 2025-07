“Con i nuovi dazi fino al 30% minacciati dall’amministrazione Trump su numerosi prodotti europei, l’Unione europea si prepara a una difficile trattativa per evitare il collasso di settori chiave. In Campania la preoccupazione cresce: automotive e filiera agroalimentare sono tra i comparti piĂą esposti al rischio di una compressione delle esportazioni», è l’allarme di Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale ZES di Confapi. “Nell’attesa di una soluzione diplomatica, si potrebbe adottare un metodo pragmatico: s uddividere il carico tariffario del 30% in tre quote da 10% ciascuna. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dazi, Confapi Napoli propone: “Suddividere il 30% tra venditore, distributore e acquirente americano”