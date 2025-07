Tadej Pogacar caduto al Tour de France! Cos’è successo a Tolosa | aggiornamenti medici come sta e classifica

AGGIORNAMENTO ORE 18.40. Fin dal primo momento le condizioni fisiche di Tadej Pogacar non sono sembrate problematiche ed egli stesso ha assicurato il suo staff. Il tutto è stato poi confermato dai primi esami a cui lo sloveno si è sottoposto una volta arrivato al bus. Il direttore sportivo Mauro Gianetti e il tecnico Joxean Matxin Fernandez hanno tranquillizzato: “ Niente di grave, qualche ferita a braccio e gamba, sta bene, la situazione sembra tranquilla “. Naturalmente nel corso della serata si svolgeranno altri accertamenti medici in vista della durissima tappa di domani che prevede l’arrivo in salita ad Hautacam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar caduto al Tour de France! Cos’è successo a Tolosa: aggiornamenti medici, come sta e classifica

JOAO ALMEIDA FINISCE IN UN GROVIGLIO DI BICI Tadej Pogacar si prende di nuovo tutto: vittoria di tappa e maglia gialla. Il campione sloveno ha stampato al palo i diretti avversari, in primis Vingegaard che si è dovuto accontentare del secondo posto all' ar Vai su Facebook

Brivido al Tour, Pogacar cade nel finale a Tolosa: Evenepoel e Vingegaard maestri di sportività - Incredibile finale per la 11a tappa del Tour de France dove nel finale, Tadej Pogacar è stato vittima di una brutta caduta: lo sloveno si è toccato con ... fanpage.it scrive

Pogacar cade ma non perde terreno. Abrahamsen vince mentre un manifestante gli corre accanto - Il norvegese Jonas Abrahamsen ha vinto l'11/a tappa del Tour, con partenza e arrivo a Tolosa e lunga 156,8 km, battendo allo sprint il compagno di fuga, il campione di Svizzera Mauro Schmid. Come scrive msn.com