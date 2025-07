Tadej Pogacar ha perso secondi in classifica con la caduta al Tour? Il distacco con Vingegaard e il gesto di fair play

Tadej Pogacar è caduto quando mancavano cinque chilometri al termine dell’undicesima tappa del Tour de France. La situazione era relativamente tranquilla in seno al gruppetto dei migliori, che si era assottigliato nel corso di una frazione particolarmente mossa e movimentata, quando all’improvviso il Campione del Mondo è volato a terra. Il fuoriclasse sloveno ha colpito la ruota posteriore del norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), il quale ha scartato verso destra in maniera un po’ brusca proprio davanti al capitano della UAE Emirates XRG. Il vincitore di tre edizioni della Grande Boucle è scivolato con il fianco sinistro sull’asfalto ed è andare a sbattere a bassa velocità contro un muretto, urtandolo con la spalla sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tadej Pogacar ha perso secondi in classifica con la caduta al Tour? Il distacco con Vingegaard e il gesto di fair play

Freccia Vallone 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tadej Pogacar vuole dominare a Huy - Seconda tappa del Trittico delle Ardenne. Dopo l’Amstel Gold Race spazio alla Freccia Vallone che si disputerà oggi: edizione numero 89 per la corsa belga, andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

Freccia Vallone 2025 oggi in tv: orari, percorso, favoriti 23 aprile. Tadej Pogacar vuole dominare a Huy - Seconda tappa del Trittico delle Ardenne. Dopo l’Amstel Gold Race spazio alla Freccia Vallone che si disputerà oggi: edizione numero 89 per la corsa belga, andiamola a scoprire nel dettaglio con percorso, programma e favoriti.

Liegi-Bastogne-Liegi 2025: Tadej Pogacar vuole dominare ancora - La Decana delle classiche: quarta Monumento della stagione, domenica appuntamento con la Liegi-Bastogne-Liegi.

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel: ha vinto la 5a tappa del Tour de France 2025, la cronometro di Caen. Tadej Pogacar, secondo, è la nuova maglia gialla. Jonas Vingegaard ha perso oltre un minuto dallo sloveno. Di Giovanni Battistuzzi Vai su Facebook

L'ellissi perfetta di Remco Evenepoel: ha vinto la 5a tappa del Tour de France 2025, la cronometro di Caen. Tadej Pogacar, secondo, è la nuova maglia gialla. Jonas Vingegaard ha perso oltre un minuto dallo sloveno. Di @Giostuzzi Vai su X

Brivido al Tour, Pogacar cade nel finale a Tolosa: Evenepoel e Vingegaard maestri di sportività - Incredibile finale per la 11a tappa del Tour de France dove nel finale, Tadej Pogacar è stato vittima di una brutta caduta: lo sloveno si è toccato con ... Come scrive fanpage.it

"Comincio a pensare che Tadej Pogacar sia imbattibile": anche Luca Guercilena della Lidl Trek si arrende pensando alla classifica a squadre e a punti - Il team manager non ne fa un discorso sulla classifica generale, considerando che Skjelmose ha già perso tanto. Riporta eurosport.it