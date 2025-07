Tragedia in Val Gardena | precipita e muore Andreas Tonelli biker e influencer

Andreas Tonelli muore in bici in Val Gardena: era guida e influencer amato. Andreas Tonelli, 48 anni, biker estremo e guida di mountain bike, è morto la sera di martedì 15 luglio dopo essere precipitato per oltre 200 metri durante un’escursione in bicicletta in Vallelunga, zona della Val Gardena. Molto conosciuto sui social, dove aveva oltre 120mila follower, Tonelli era diventato un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote, raccontando le sue imprese estreme e i suoi viaggi in scenari spettacolari — dalle Dolomiti al Cile. Sul suo profilo Instagram aveva pubblicato delle stories poco prima dell’incidente dove si mostrava felice con la sua bici in cima a oltre 900 metri di altitudine. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia in Val Gardena: precipita e muore Andreas Tonelli, biker e influencer

