Juve ancora cessioni | salutano in due la reazione di Tudor

Tudor aspetta altri rinforzi per completare la rosa ma intanto la dirigenza bianconera procede con altre due cessioni: ecco chi lascia (Ansa Foto) – SerieAnews Jonathan David unico e solo. L’attaccante canadese è ancora oggi l’unico rinforzo per la rosa bianconera nonostante il mercato sia iniziato da oltre due settimane. Che fare, quindi? Igor Tudor aspetta rinforzi in altri reparti, tutti per la precisione. Dalla difesa alle corsie esterne, dal centrocampo fino all’attacco: insomma, mancano diversi acquisti ed alla Continassa inizia a mostrarsi anche un po’ di frenesia, considerato come il raduno sia previsto per il 24 luglio. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Juve, ancora cessioni: salutano in due, la reazione di Tudor

In questa notizia si parla di: cessioni - tudor - juve - salutano

Cessioni Juventus, addio a sorpresa da 35 milioni: Tudor lo ha bocciato - Tiene banco il capitolo cessioni in casa Juventus. Secondo quanto confermato dalle ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti a valutare un addio a sorpresa per far cassa e rinvestire il ricavato sul mercato estivo Non solo Vlahovic e Douglas Luiz: la Juventus potrebbe valutare concretamente anche un altra cessione.

Casi, dubbi e pezzi mancanti: il rischio di Tudor e il via ai primi tagli della Juve Comolli conta di sistemare i casi più urgenti già in questa settimana: dopo aver definito l’arrivo del dt Modesto, adesso testa al mercato Quando a Igor Tudor è stata ribadita la fiduci Vai su Facebook

Juve, vicina una doppia cessione, i tifosi mugugnano. Cifre troppo basse. Ma può firmare un big per l'attacco; Nico Gonzalez, cassa Juve: la cessione dà il via alla rivoluzione di Comolli; Juve, difesa da ricostruire: Tudor vuole Balerdi, Rugani e Kelly sul mercato, la lista di Comolli.

Juve, cessione a sorpresa: saluta Alberto Costa - L'avventura italiana di Alberto Costa con la maglia della Juventus potrebbe già essere giunta al capolinea. Lo riporta informazione.it

Juventus, Douglas Luiz e Alberto Costa ai saluti: si chiude per Conceicao, Padoin all'U20 - La Juventus saluta Douglas Luiz e Alberto Costa: il primo all'Everton, il secondo allo Sporting. Da sport.virgilio.it