Kristen Bell nuda su Instagram | Gwyneth Paltrow Nina Dobrev e altre star reagiscono al post virale

Il marito dell'attrice, Dax Shepard, ha pubblicato una foto ironica per celebrare la nomination agli Emmy. Le reazioni delle celebrity non si sono fatte attendere. Per festeggiare la nomination di Kristen Bell agli Emmy Awards come Miglior Attrice Protagonista in una Serie Comica per Nobody Wants This, suo marito Dax Shepard ha pubblicato sui social una foto ironica che non è passata inosservata. Nell'immagine, condivisa su Instagram, si vede la star di The Good Place completamente nuda, ritratta di spalle in una posa da yoga - il classico cane a testa in giù - indossando solo un paio di calzini blu. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kristen Bell nuda su Instagram: Gwyneth Paltrow, Nina Dobrev e altre star reagiscono al post virale

