Inchieste urbanistica a Milano il consigliere Piscina Lega | Il sindaco Sala deve dimettersi

I Consiglieri Comunali di Milano, Samuele Piscina (Lega) e Luca Bernardo (Forza Italia), hanato a Fanpage.it gli ultimi sviluppi dell’inchiesta urbanistica che questa mattina, mercoledì 16 luglio, è tornata a travolgere Milano. C'è chi chiede le dimissioni di Sala e chi, più cauto, lo considera ancora un gesto prematuro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Urbanistica, svolta a Milano con le nuove linee di indirizzo: piani attuativi sopra i 25 metri di altezza - Dopo le dimissioni dei membri della Commissione paesaggio del Comune di Milano e l'introduzione di un nuovo regolamento per il bando di assunzione, Palazzo Marino rivoluziona l'urbanistica.

“Milano apripista del peggio. È una ‘mani pulite’ dell’urbanistica”: Barbacetto porta Contro Milano al Salone del libro di Torino - “Milano è stata apripista del peggio sull’urbanistica, è un metodo che si sta facendo in tante altre città ”.

Crozza diventa il sindaco Sala e affronta così la “questione” della gestione urbanistica di Milano – Video - Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nelle vesti di Beppe Sala che affronta “intrepidamente” la questione della gestione urbanistica del Comune di Milano.

Urbanistica a Milano, l'inchiesta scuote la politica. E il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala - Fratelli d’Italia e Lega, che sono all’opposizione in Comune a Milano, chiedono le dimissioni della giunta guidata da Giuseppe Sala. Scrive milanofinanza.it

Inchiesta Urbanistica Milano: FdI, Lega e M5S chiedono le dimissioni di Sala - La Procura ha chiesto al gip di procedere all'arresto di 6 persone, tra cui quello dell'assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, Giancarlo Tancredi, e di Manfredi Catella, fondatore e ceo del ... Segnala tg24.sky.it