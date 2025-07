Violenza sessuale su minori e pedopornografia | arrestato bracciante agricolo

È stato accusato e condannato per violenza sessuale su minori e pedopornografia. Fatti commessi a Prizzi, in provincia di Palermo, nel febbraio del 2021. Ha 37 anni il romeno, bracciante agricolo, che è stato arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio Esecuzioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

