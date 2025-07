Incidente sull’A1 morta anche bambina di 4 anni Summer oltre a nonni e zia in condizioni critiche la madre indagato camionista

Al momento dello schianto, sull’utilitaria viaggiavano 5 persone, nonostante il mezzo fosse omologato per 4. Il camionista di 56 anni, moldavo, è risultato negativo all’alcoltest È morta la piccola Summer, la bambina di 4 anni rimasta coinvolta nel terribile incidente sull’autostrada A1 avven. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incidente sull’A1, morta anche bambina di 4 anni Summer oltre a nonni e zia, in condizioni critiche la madre, indagato camionista

In questa notizia si parla di: anni - incidente - morta - bambina

Gabriella Carlucci: «A 21 anni ebbi un incidente terribile in Messico. Il mio fidanzato morì, io ne uscii con il volto distrutto. Il mio naso ricostruito con un pezzo di costola» - La conduttrice si è raccontata a cuore aperto a Verissimo rivivendo i dettagli di quest'episodio traumatico del suo passato

Ancora un tragico incidente stradale: uomo di circa 50 anni falciato mentre attraversa la strada. E’ morto sul colpo. La tragedia lungo via Tiburtina a Roma - ABBONATI A DAYITALIANEWS Una tragedia si è consumata nella tarda serata di mercoledì in via Tiburtina, nel quartiere di Rebibbia.

Investe un pedone e lo fa cadere sull’asfalto. Un 78enne denunciato per lesioni personali stradali gravi. Il ferito, 22 anni, finisce in ospedale. L’incidente a Sonnino - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un grave incidente stradale si è verificato il 30 aprile a Sonnino (LT), quando un 78enne ha investito un pedone mentre percorreva la strada via La Sassa.

? TRENTINARA PIANGE ANTONELLA COZZI, GIOVANE MAMMA DI 38 ANNI MORTA DOPO UN INCIDENTE STRADALE ? L'incidente in cui la giovane mamma era rimasta gravemente ferita era avvenuto lo scorso 8 giugno a Paestum. Lasc Vai su Facebook

Incidente in A1 vicino Firenze: morta bimba rimasta ferita; Incidente in A1, morta anche la bimba di 4 anni: la tragedia della famiglia Visconti; Schianto in galleria sull’A1: morta anche la bimba di 5 anni, distrutta la famiglia di Gravellona Toce.

Incidente nella galleria sull'A1, morta anche la bambina - Nello scontro di ieri sono deceduti i nonni e la zia materna della bimba di quattro anni (ANSA) ... Come scrive ansa.it

Incidente sull'A1, morta anche la bimba - E' morta la bambina di 4 anni coinvolta nell'incidente ieri nella galleria di Base dell'A1, nel Fiorentino. Si legge su msn.com