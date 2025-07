Chicago Med 10 da stasera su Italia 1 in prima visione | le anticipazioni di mercoledì 16 luglio

Stasera su Italia 1 si riaprono le porte del pronto soccorso più caotico della TV: tra vecchie conoscenze e volti nuovi, la stagione 10 di Chicago Med si preannuncia esplosiva L'estate alza la temperatura anche in corsia e stasera, mercoledì 16 luglio, in prima serata su Italia 1, tornano le storie ad alto tasso di adrenalina di Chicago Med. La decima stagione parte con un triplo appuntamento che promette di tutto: drammi medici, scontri di potere e relazioni che si intrecciano tra i corridoi del Chicago Medical Center. Ma cosa ci attende nei nuovi episodi? Chicago Med, la decima stagione inizia stasera su Italia 1 Si parte col botto (letteralmente). 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Chicago Med 10 da stasera su Italia 1 in prima visione: le anticipazioni di mercoledì 16 luglio

