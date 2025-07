Trump | improbabile licenziamento Powell

19.00 "Non stiamo parlando e pianificando di licenziare Jerome Powell: un cambio ci sarĂ in 8 mesi e sceglieremo qualcuno che farĂ un grande lavoro".Così Donald Trump riferendosi alla scadenza del mandato di Powell a maggior del 2026. "Non escludo nulla ma è molto improbabile,a meno che non debba lasciare per frode" ha aggiunto.Parlando della ristrutturazione della sede della Fed a a Washington ha infatti detto che "è possibile che ci sia una frode" ammettendo di aver parlato del suo licenziamento con dei deputati repubblicani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: powell - trump - improbabile - licenziamento

Usa, Trump: non ho alcuna intenzione di licenziare Powell - Washington, 22 apr. (askanews) - Donald Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell.

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere  aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

GLI ATTACCHI ALLA FED SONO PEGGIORI DI QUANTO PENSI (The Washington Post, 16 luglio 2025) Punti chiave: - Il presidente Trump sta minando l’indipendenza della Federal Reserve con attacchi personali al presidente Jerome Powell, accusandolo di Vai su X

Trump: 'Improbabile licenziamento Powell a meno di frode'; Usa-Ue, Tajani: Convinto che i dazi saranno inferiori al 19% | Trump: Improbabile il licenziamento di Powell a meno di frode; Trump, improbabile licenziamento Powell a meno di frode.

Trump, improbabile licenziamento Powell a meno di frode - "Non stiamo parlando e pianificando" di licenziare Jerome Powell: un cambio ci sarà in otto mesi e "sceglieremo qualcuno che farà un grande lavoro". Scrive msn.com

Trump: «Powell sta facendo un lavoro terribile». Ma nega di avere pronta la lettera per licenziarlo - L'agenzia americana Bloomberg cita un funzionario della Casa Bianca, secondo cui comunque il ... Segnala msn.com