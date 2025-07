Seth Rollins ha subito un infortunio durante il suo match contro LA Knight a Saturday Night’s Main Event e ora, finalmente, ha parlato pubblicamente della situazione. Durante un’intervista al Rich Eisen Show, Rollins ha raccontato l’accaduto, spiegando che al momento dell’atterraggio ha sentito un “ pop ” al ginocchio e che questo ha ceduto. Già il lunedì seguente era a Birmingham, in Alabama, per consultare alcuni specialisti: “Quando ho toccato terra, ho sentito il ginocchio fare un ‘pop’ e poi cedere. Lunedì ero già a Birmingham, in Alabama, dove lavorano i nostri specialisti. Hanno esaminato il ginocchio con delle immagini, ma era troppo gonfio per avere una diagnosi certa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins rompe il silenzio sul suo infortunio: “Potrei restare fuori a lungo”