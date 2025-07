Tennis Zverev e il diabete | Non mi sono mai arreso

La malattia come un inno alla forza e non come un limite. Con questo monito ben impresso nella testa, Alexander Zverev è diventato un simbolo per le persone affette da diabete di tipo 1. Il tennista tedesco, al momento numero 3 al mondo nella classifica ATP, ha raccontato la sua esperienza con la patologia in relazione al suo sogno di diventare uno sportivo: “Ho sempre sognato di diventare un tennista professionista, - ha raccontato Zverev - fin dall’inizio, mi dicevano che competere ai massimi livelli mentre convivevo con il diabete era impossibile, ma io e la mia famiglia non lo abbiamo mai accettato ”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

