apple tv conquista 81 nomination agli emmy awards 2023

Il panorama delle produzioni televisive sta vivendo un momento di grande fermento, con piattaforme come Apple TV+ che si distinguono per il successo ottenuto nelle più importanti manifestazioni internazionali. La recente 77ª edizione degli Emmy Awards ha confermato la crescita di questa piattaforma, che ha ricevuto un record di 81 nomination distribuite su 14 titoli originali. Questo risultato evidenzia l'elevata qualità e il forte impatto delle serie prodotte da Apple TV+. Le serie di punta e i riconoscimenti principali. Le produzioni più nominate dell'anno. "Scissione", la serie più nominata, ha totalizzato 27 candidature, tra cui quelle per la Miglior Serie Drammatica.

Emmy, dominio Apple tv con 27 nomination a ‘Severance’, ‘Adolescence’ fa 13 - Apple tv fa il pieno di nomination agli Emmy awards, grazie alle 27 incassate da ‘ Severance ‘ (‘Scissione’ nella versione italiana) e alle 23 di ‘The studio’.

Apple TV+ ha ricevuto un record di 81 nomination alla 77ª edizione degli Emmy Awards - Apple TV+ ha ricevuto un record di 81 nomination alla 77ª edizione degli Emmy Awards Apple TV+ ha ricevuto un record di 81 nomination alla 77ª edizione degli Emmy Awards distribuite su 14 titoli originali.

Apple TV+ conquista 81 nomination agli Emmy 2025: record per “Scissione” e “The Studio” - Apple TV+ segna un nuovo record con 81 nomination alla 77ª edizione degli Emmy Awards, distribuite su 14 titoli originali. Segnala projectnerd.it