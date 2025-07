Hoppers | svela il dietro le quinte del trailer della nuova favola ecologista Pixar con Daniel Chong

il nuovo film Pixar “Hoppers”: anticipazioni e dettagli. Con l’uscita del primo trailer, si intensificano le aspettative per il 30° lungometraggio dei Pixar Animation Studios, intitolato “Hoppers”. Diretto da Daniel Chong, noto per aver creato la serie di Cartoon Network We Bare Bears, il film promette di unire elementi di avventura, comicità e azione in una narrazione innovativa. La pellicola sarà disponibile nelle sale a partire da marzo 2026, ma già si può ammirare il primo trailer che anticipa uno stile visivo originale e un racconto coinvolgente. trama e concept del film. “Hoppers” esplora il desiderio di comprendere il linguaggio degli animali o addirittura di diventare essi stessi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hoppers: svela il dietro le quinte del trailer della nuova favola ecologista Pixar con Daniel Chong

In questa notizia si parla di: hoppers - trailer - pixar - daniel

Hoppers trailer in uscita e tutte le novità da scoprire - anticipazioni sul trailer di “Hoppers” di Pixar. Nel panorama delle produzioni cinematografiche per famiglie, Pixar continua a sorprendere con nuove proposte.

Hoppers teaser trailer: tutto quello che devi sapere - introduzione alle ultime novità nel mondo del cinema e dello streaming. Il panorama cinematografico e delle piattaforme di streaming continua ad evolversi con nuovi trailer, anteprime e contenuti esclusivi.

Hoppers, il regista Daniel Chong ci porta dietro le quinte del trailer della nuova favola ecologista Pixar https://bestmovie.it/news/hoppers-il-regista-daniel-chong-ci-porta-dietro-le-quinte-del-trailer-della-nuova-favola-ecologista-pixar/935872/… Vai su X

Hoppers, il regista Daniel Chong ci porta dietro le quinte del trailer della nuova favola ecologista Pixar; Pixar rivoluziona l'animazione: tre nuovi film tra cui Gatto, un omaggio a Venezia con una tecnica grafica mai vista; Hoppers, le prime immagini e i personaggi del nuovo ‘Original’ Pixar.

The First Trailer for ‘Hoppers’ Wants to Be ‘Avatar’ With Beavers - Take a look at the first trailer from Daniel Chong, the creator of We Bare Bears, whose signature offbeat and earnest humor jumps off the screen in our first look at his Pixar project. Scrive gizmodo.com

‘Hoppers’ Trailer: Pixar Film Pokes Fun at ‘Avatar’ as a Young Scientist Gets Put Into the Body of a Beaver - Pixar has unveiled the first trailer for its upcoming animated feature “Hoppers. Come scrive msn.com