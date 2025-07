Un Pokémon al Potenza? La presentazione dell' anno arriva dalla Serie C

Il Potenza ha scelto un modo alquanto originale per dare l'annuncio dell'ultimo nuovo acquisto, Gennaro Anatriello, arrivato in prestito dal Bologna dopo aver giocato con la maglia del Trapani gli ultimi sei mesi della scorsa stagione. Il video in stile Pokémon è una perla assoluta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Un Pokémon al Potenza? La presentazione dell'anno arriva dalla Serie C

Un Pokémon al Potenza? La presentazione dell'anno arriva dalla Serie C