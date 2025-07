ATP Bastad 2025 Luciano Darderi liquida Elias Ymer ed accede ai quarti

Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale dei Nordea Open 2025 di tennis: a Bastad, in Svezia, l'azzurro, testa di serie numero 6 del tabellone di singolare maschile del torneo di categoria ATP 250, che si gioca su terra battuta outdoor, sconfigge la wild card svedese Elias Ymer con un duplice 6-2 maturato in un'ora e dodici minuti di gioco, e nel prossimo turno affronterĂ il vincente del match tra l'argentino Sebastian Baez, numero 4 del seeding, ed il qualificato norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Nel primo set Darderi deve cancellare una palla break nel secondo game, ma si salva e poi sale in cattedra, togliendo la battuta all'avversario a trenta sia nel terzo che nel quinto game.

