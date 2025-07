Perugia l' ex dipendente torna nel locale e ruba l' incasso

L'ex dipendente torna nel locale dove lavorava e prova a rubare l'incasso. È successo a Perugia e la polizia ha denunciato un 30enne per furto aggravato. Secondo quanto ricostruito dalla Questura di Perugia i titolari del locale si sono accorti dell'arrivo all'ingresso dell'ex dipendente e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

