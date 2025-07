Correva troppo | patente sospesa per Emma Watson Stavolta per Hermione non c’è incantesimo che tenga

Patente sospesa per sei mesi a Emma Watson, star britannica nota principalmente per il ruolo di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter. L’attrice, che ha prestato il volto anche alla principessa Disney Belle nel live action di La Bella e la Bestia, è stata sanzionata per aver superato il limite di velocità . Secondo quanto emerso in aula di tribunale, riferisce la Bbc, Watson stava guidando un’auto Audi blu a 38 miglia orarie (circa 61 kmh) in una zona residenziale con limite fissato a 30 miglia (48 kmh), la sera del 31 luglio dello scorso anno, a Oxford. Patente sospesa e 1000 sterline di multa per Emma Watson. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

