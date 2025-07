È arrivata la sentenza sul nuovo acquisto del Napoli Noa Lang, che farà discutere parecchio il popolo partenopeo Sono giorni caldi per il Napoli. Dopo le ufficializzazioni di Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, nella giornata odierna i supporters partenopei hanno potuto conoscere dal vivo l’ultimo arrivato Noa Lang, in quel di Castel Volturno. L’affare tra il PSV ed i Campioni d’Italia è stato concluso in tempi utili. L’olandese potrà subito mettersi a disposizione di mister Antonio Conte per il ritiro di Dimaro, per la gioia dei tifosi azzurri che lo ammireranno dal vivo. Non tutti, però, sembrano entusiasti dell’arrivo del classe ’99. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Poco concreto come Neres”, la sentenza su Lang spiazza tutti