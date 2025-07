Alternativa per Benevento | Pnrr amministrazione drammaticamente in ritardo sulle opere

Tempo di lettura: 3 minuti I consiglieri Perifano, Fioretti, Megna, De Longis, De Lorenzo, Miceli, Sguera, Varricchio e Farese: “A un anno dalla scadenza gran parte degli interventi non raggiunge neppure il 30% mentre i cittadini scontano i disagi. Stanchi delle sceneggiate”. “Il tempo delle rassicurazioni è finito. Il tempo delle bugie è scaduto. E purtroppo, anche il tempo utile per completare i progetti finanziati dal PNRR sta per esaurirsi mentre Benevento è drammaticamente in ritardo sull’attuazione degli interventi”. Così in una nota i consiglieri di opposizione Luigi Diego Perifano, Floriana Fioretti, Giovanna Megna, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Angelo Miceli, Vincenzo Sguera, Marialetizia Varricchio e Francesco Farese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alternativa per Benevento: “Pnrr, amministrazione drammaticamente in ritardo sulle opere”

