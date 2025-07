Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | L' Europa vuole imporre nuove tasse a cittadini e imprese

Ecco #DimmiLaVerità del 16 luglio 2025. La nostra Flaminia Camilletti ci rivela come l'Europa vuole imporre nuove tasse a cittadini e imprese. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «L'Europa vuole imporre nuove tasse a cittadini e imprese»

L’EURO-TASSA SUI FUMATORI È SOLO L’INIZIO (La Verità , Flaminia Camilletti, 16 luglio 2025) Punti chiave: - L’Unione Europea propone una nuova tassa sui prodotti del tabacco, con rincari del 139% per sigarette, 258% per tabacchi trinciati e 1.090% per s Vai su X

