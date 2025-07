Tour de France tappa 12 | percorso altimetria favoriti e orari tv

Tolosa, 16 luglio 2025 – La Uno X Mobility si è presa la vittoria nell’undicesima tappa del Tour de France con arrivo a Tolosa grazie alla fuga di Jonas Abrahamsen che ha battuto di pochi secondo lo svizzero Mauro Schmid e l’olandese Mathieu Van der Poel, mentre alle loro spalle Arnaud De Lie ha regolato un gruppetto comprendente Wout Van Aet, Axel Laurance, Fred Wright, Mathieu Burgaudeau e Quinn Simmons. Miglior azzurro Davide Ballerini decimo a 1’11”. In classifica generale non è successo nulla e i distacchi sono rimasti invariati, ma nella dodicesima tappa tutto potrebbe cambiare. Si va sui Pirenei con arrivo in quota a Hautacam e in piĂą saranno da valutare le condizioni di Tadej Pogacar, caduto nell'undicesima tappa sbattendo il fianco sinistro a terra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France tappa 12: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

In questa notizia si parla di: tour - france - tappa - percorso

Al Giro d’Italia si guadagna meno che al Tour de France: i montepremi a confronto - Il montepremi del Giro d’Italia 2025 rispetto alla passata edizione e la borsa complessiva ammonterà al consueto 1,5 milioni di euro.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - Il Tour de France 2025, archiviata l’esito della prima tappa Lille Metropitan-Lille Metropolitan, ripartirà immediatamente con la seconda frazione, la Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer  di 209,1 chilometri.

Ciclismo, Vingegaard tra Delfinato e Tour de France: "L'obiettivo sarĂ vincere" - Roma, 24 aprile 2025 - Come ogni primavera, lo scenario tra i principali due rivali del ciclismo attuale e in particolare dei Grandi Giri si divide nettamente in due: Tadej Pogacar impegnato nelle Classiche e quasi onnipresente e Jonas Vingegaard che invece si vede con il contagocce, tra scelta oculata delle gare da disputare e guai fisici sopraggiunti in esse a ridurre ulteriormente gli impegni.

Tour de France, l’11ª tappa Tolosa-Tolosa: il percorso e dove seguirla in tv Vai su X

Tour de France, oggi nona tappa. Orario, percorso e dove vederla in tv (in chiaro) Link articolo nel primo commento Vai su Facebook

Tour de France, 10ª tappa: percorso, favoriti e dove vederla in tv; Tour de France 2025: il percorso e le tappe; Tour 2025 · Tappa 11: Percorso, descrizione, orari altimetrie di oggi | Dove vedere in TV ciclismo su strada.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Toulouse – Toulouse: orari TV, percorso e favoriti - Toulose, decima tapa del Tour 2025 apre oggi la seconda settimana di corsa: 160 chilometri che creeranno tanta difficoltà ai velocisti per ... Secondo fanpage.it

Percorso e favoriti tappa 11 Tour de France 2025, Toulouse-Toulouse: orari, GPM, dove vederla in tv. Occasione per velocisti ma occhio a Van Der Poel - Dopo il primo giorno di riposo la corsa offre un'altra chance per i velocisti, che però dovranno guadagnarsela. Da eurosport.it