Roma, 16 luglio 2025 - Quasi profeticamente, Tadej Pogacar aveva detto di temere la seconda settimana del Tour de France 2025 quasi quanto l'ultima: il 'benvenuto' della seconda parte di Grande Boucle allo sloveno è stata una scivolata a 4 km dal traguardo di Toulouse, sede di arrivo della tappa 11, vinta da Jonas Abrahamsen. Tanta paura, ma anche tanto fairplay da parte del gruppo, che nella figura della maglia gialla Ben Healy e del resto degli avversari si ferma e aspetta il rientro del campione iridato, che dunque non subisce danni a livello di classifica generale. La situazione fisica potrebbe invece essere diversa.

Tour de France, Pogacar cade e la Visma si ferma: diverse ferite sul corpo (in aggiornamento); Show di Jonathan Milan! Vittoria in volata a Laval; Pogacar: “Giornata quasi perfetta. Spero che João Almeida stia bene”.

Tour de France 2025, le condizioni di Pogacar: "Solo spavento ed escoriazioni" - XRG, aggiorna sullo sloveno, scivolato a 4 km dal traguardo: "Il medico deciderà se serviranno altri controlli. Come scrive sport.quotidiano.net

Tadej Pogacar come sta dopo la caduta? Risponde Gianetti: "Niente di grave, ma aspettiamo l'Hautacam per vedere come sta. Una caduta è una caduta" - Ecco le parole di Mauro Gianetti, General manager della UAE Emirates, al termine della tappa dell'Hautacam. Si legge su eurosport.it