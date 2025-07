Torna la truffa con il marchio Poste | come riconoscere i messaggi falsi per evitare un trasferimento

Nelle ultime settimane è tornata a circolare una truffa legata a Poste Italiane. I criminali sfruttano il marchio di Poste per trovare nuove vittime. L'esca è un messaggio in cui si parla di un trasferimento mai avventuo: "Gentile Cliente, il trasferimento di 450,00 euro è in fase di approvazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

