Lava e fiamme in tutta l’area la terra trema | evacuate tutte le persone La situazione

Una nuova eruzione vulcanica è in corso a Reykjanesskagi, nel sudovest dell’Islanda, segnando la nona attività eruttiva nell’area da dicembre 2023 e la dodicesima dal 2021. Le autorità locali hanno preso la decisione di evacuare gli abitanti del villaggio di Grindavik  a causa dell’intensificarsi delle scosse sismiche, che hanno superato le 130 registrazioni nell’area di Svartsengi, situata nella penisola di Reykjavik. Evacuazione di abitanti e turisti. In seguito all’intensificarsi dell’attività sismica, le forze di polizia hanno ordinato l’evacuazione non solo degli abitanti di Grindavik, ma anche dei turisti  che si trovavano nel campeggio di Grindavik e nella famosa Laguna Blu, una delle attrazioni turistiche più visitate dell’Islanda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lava e fiamme in tutta l’area, la terra trema: evacuate tutte le persone. La situazione

In questa notizia si parla di: area - lava - fiamme - tutta

Malonno, incendio boschivo in località Frai: 5 ettari in fiamme; Hawaii, la spettacolare eruzione del vulcano Kilauea: fontane di lava e fiamme alte fino a 80 metri; Zampilli di lava e fiamme: per il vulcano islandese è la settima eruzione in un anno.

Marano, fiamme nei pressi di una palazzina: nuvola di fumo in tutta l ... - Marano, fiamme nei pressi di una palazzina: nuvola di fumo in tutta l'area giuglianese Vigili del fuoco giunti sul posto, al momento non si registrano feriti. Segnala ilmattino.it

Fiamme in tutta la Sicilia, quattordici roghi in un giorno - RaiNews - Fiamme in tutta la Sicilia, quattordici roghi in un giorno Forestale, vigili del fuoco e volontari impegnati per spegnere incendi appiccati in numerose località ... Si legge su rainews.it