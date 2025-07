Pd Schlein commissaria il Partito a Pisa

Pisa, 16 luglio 2025¬† ‚Äst Prima le liti e le accuse incrociate sul tesseramento tra le due anime del Pd (riformisti e area Schlein), poi l'emissario della segreteria toscana inviato per cercare di ricomporre le fratture in senso all'Unione comunale di Pisa. Ora il Nazareno decide di azzerare tutti i vertici e commissariare la federazione provinciale del partito, decisione resa nota dal responsabile organizzativo della segreteria nazionale Igor Taruffi annunciando la nomina a commissario di Vinicio Peluffo. ‚ÄúLa segretaria del Pd Elly Schlein - si legge nella nota del Nazareno - ha formalizzato alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento della Federazione Pd di Pisa individuando nell'onorevole Vinicio Peluffo il commissario che dovr√† gestire la fase politica dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Pd, Schlein commissaria il Partito a Pisa

In questa notizia si parla di: pisa - schlein - partito - commissaria

Congiura ‚Äúalbanese‚ÄĚ contro la Schlein: a Pisa lo scandalo delle tessere Pd regalate agli operai ‚Äústranieri‚ÄĚ per vincere il congresso - ‚ÄúPacchetti di tessere comprati, iscritti albanesi di dubbia riconducibilit√† al Pd, guerra nelle correnti, maggiorenti locali che non ci stanno a non ricandidarsi.

Congressi Pd farsa: a Pisa falsi iscritti albanesi, a Cosenza denunce di brogli, i tormenti della Schlein - I congressi del Pd rischiano di trasformarsi in una farsa. Dopo il caso di Cosenza, con denunce di brogli che hanno toccato la magistratura, arriva quello di Pisa, con presunti iscritti ‚Äúcomprati‚ÄĚ, cittadini albanesi negli elenchi e la decisione del segretario regionale di bloccare tutto.

