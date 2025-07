So cosa hai fatto | Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr conquistano il red carpet 28 anni dopo

Le due star hanno catturato l'attenzione di fan e fotografi alla première del nuovo sequel dell'horror cult di fine anni '90. Sarah Michelle Gellar e Freddie Prinze Jr. hanno sfilato mano nella mano sul red carpet del sequel di So cosa hai fatto, il nuovo capitolo del franchise inaugurato nel lontano 1997. La star di Buffy e il protagonista di Scooby-Doo hanno sfilato davanti ai fotografi prima della proiezione dello slasher allo United Theater on Broadway a Los Angeles. Il ritorno sul red carpet di So cosa hai fatto ventotto anni dopo La passerella della coppia sul red carpet arriva quasi trent'anni dopo la première del film originale, che fu organizzata nell'ottobre 1997.

