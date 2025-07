Minaccia di morte la madre e la sorella | 3 anni e 8 mesi per maltrattamenti all’assassino di Sharon Verzeni

Il tribunale di Bergamo ha condannato Moussa Sangare - accusato dell'omicidio di Sharon Verzeni, uccisa a coltellate mentre faceva jogging a Terno d'Isola (Bergamo) - a 3 anni e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella. Secondo quanto emerso, il 31enne le avrebbe minacciate di morte con un coltello. 🔗 Leggi su Fanpage.it

