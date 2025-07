Stati Uniti e Bahrein siglano accordo di cooperazione nucleare civile

Roma, 16 lug. (askanews) - Gli Stati Uniti e il Bahrein hanno siglato un accordo di cooperazione nucleare civile. "Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con qualsiasi Paese che desideri avviare un programma nucleare civile che non sia chiaramente destinato alla produzione di armi", ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio durante una cerimonia di firma insieme al suo omologo del Bahrein, Abdullah bin Rashid Al-Zayani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stati Uniti e Bahrein siglano accordo di cooperazione nucleare civile

In questa notizia si parla di: stati - uniti - bahrein - nucleare

Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran - The post Stati Uniti, Trump biglietto sola andata da Kiev al Medioriente con vista Iran appeared first on Strumenti Politici.

Jenny e Sumit di 90 Day Fiancé sorprendo tutti: si sono trasferiti negli Stati Uniti? - Le vicende di Jenny Slatten e Sumit Singh rappresentano un esempio emblematico di evoluzione personale e culturale all’interno del contesto della popolare trasmissione 90 Day Fiancé.

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Un missile balistico lanciato dall'Iran ha colpito l'ospedale Soroka a Be'er Sheva, nella regione del Negev nel sud di Israele. I pazienti sono stati evacuati e i danni piĂą gravi si sono registrati nel reparto di chirurgia. La polizia ha escluso il sospetto di una fuga di Vai su Facebook

Stati Uniti e Bahrein siglano accordo di cooperazione nucleare civile; Rischio attacco di Israele all’Iran, Usa riducono personale in Medio Oriente. E la Knesset salva Netanyahu; Nucleare, perché è di nuovo scontro tra Usa e Iran. E cosa può succedere.

Stati Uniti e Bahrein siglano accordo di cooperazione nucleare civile - "Gli Stati Uniti sono pronti a collaborare con qualsiasi Paese che desideri avviare un ... Lo riporta libero.it

Usa e alleati premono per un accordo nucleare con l'Iran entro agosto - Se non si raggiungerà un accordo entro la scadenza, le tre potenze europee intendono attivare il meccanismo "snapback" Onu ... msn.com scrive