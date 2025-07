Il vino veneto orfano di Zaia il leghista che puntò sul Prosecco e sull’Unesco Ora il suo futuro potrebbe essere a Roma

Bocciata l'ipotesi del terzo mandato, per il "Doge" si apre la via della lista solitaria o un posto da Ministro. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il vino veneto orfano di Zaia, il leghista che puntò sul Prosecco e sull’Unesco. Ora il suo futuro potrebbe essere a Roma

