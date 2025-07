Dall’Eurovision a Gergev | allora la cultura può essere propaganda O no?

Dove sono i difensori della libertĂ di espressione sempre e comunque? Dove sono i difensori dell’arte che «non dev’essere mai confusa con la politica», quando l’arte in questione era – pensate un po’ – l’EuroVision song Contest? Fino a pochi mesi fa, chi proponeva di boicottare l’Israele radicalizzata a destra di Benjamin Netanyahu veniva accusato di antisemitismo e di volersi accanire contro la cultura, che deve restare al di sopra della cronaca e della guerra. Oggi gli stessi atlantisti che difendevano la partecipazione israeliana alla competizione ultrakitsch con una canzone elaborata a tavolino dall’h asbara scoprono, parlando di Valerij Gergiev ( direttore d’orchestra e putiniano di ferro invitato a Caserta) che la cultura, ripensandoci bene, può essere propaganda, e dunque va respinta se legata a un regime criminale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dall’Eurovision a Gergev: allora la cultura può essere propaganda. O no?

