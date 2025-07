Roma, 16 lug. (askanews) - "Per questa quinta edizione abbiamo scelto questo tema estremamente complesso, un pò difficile, che mette un pò a disagio. Amore e Tradimento. E abbiamo invitato grandissimi artisti, in primis Emilia Kabakov da New York, ebrea ucraina che con il marito Ilya ha riempito il mondo di installazioni provocatorie che lasciano pensare. E ci ha lasciato qui a Lipari due sculture meravigliose. Poi abbiamo invitato il maestro Rizzuto con delle opere scultoree molto forti. E tanti altri artisti ed ospiti, Marcello Veneziani con una sua lectio su Amore e Tradimento. Il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, che ci ha parlato anche lei di questo binomio difficile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cultura, Malfitano: a EOLIè25 protagonisti "Amore e Tradimento"