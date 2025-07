Incidente A1 morta la bimba coinvolta nello scontro

Non ce l’ha fatta Summer, la bambina di 4 anni, coinvolta nell’incidente di martedì lungo l’autostrada A1, nella galleria tra Fiorenzuola e Badia, nel Comune di Barberino del Mugello (Firenze). La piccola, dopo l’incidente, era stata ricoverata in condizioni disperate nell’ospedale Meyer di Firenze dove purtroppo è deceduta. Ancora in gravi condizioni la madre della piccola, Silvana Visconti, 37 anni, che era al volante dell’auto al momento dello scontro. La famiglia era di Gravellona Toce, in provincia di Verbania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidente A1, morta la bimba coinvolta nello scontro

