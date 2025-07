Finalmente si sistema il porfido dissestato | fine dei disagi tra via Roma e piazza Garibaldi

A Lecco si sistema il porfido tra via Roma e piazza Garibaldi, gli attesi lavori al via settimana prossima. L'intervento riguarda il rifacimento della pavimentazione in porfido all'accesso di via Roma (verso piazza Garibaldi) e in piazza Garibaldi (parte). Nella sistemazione della piazza verrà . 🔗 Leggi su Leccotoday.it

CasaPound sposta il raduno per la remigrazione da piazza Brin a piazza Garibaldi a La Spezia - Nell’atmosfera di un clima politico spesso acceso, CasaPound annuncia con fermezza l’intenzione di portare avanti la manifestazione per la remigrazione a La Spezia, nonostante il rifiuto di utilizzo di piazza Brin.

Sassuolo celebra la vittoria del campionato: festa in piazza Garibaldi - SASSUOLO Dopo i festeggiamenti di venerdì sera al Mapei Stadium (foto), per celebrare la vittoria del campionato di Serie BKT 24/25, i neroverdi porteranno la coppa in centro a Sassuolo.

Lavori in piazza Garibaldi, Ginefra (Teti): "Poca chiarezza su gestione dei parcheggi eliminati e spostamento del mercato" - La notizia dell’avvio dei lavori di riqualificazione in piazza Garibaldi a Chieti dove, con i fondi del Pnrr saranno realizzati parcheggio interrato da 200 posti e un parco urbano in superifice, sta destando perplessità e preoccupazione tra i residenti e gli esercenti della zona.

