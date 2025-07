Paesaggi interiori a Masoverde | dal paesaggio naturale all' arte tessile

Un incontro speciale a Masoverde, dove natura e creativitĂ si intrecciano per dare vita a un’esperienza unica. Attraverso l’arte tessile, esploreremo il legame profondo tra paesaggio naturale ed emozioni, trasformando colori e forme in espressioni personali. Il percorso inizierĂ con. 🔗 Leggi su Veronasera.it

