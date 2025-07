Terni efficientamento energetico di scuole e centri sportivi | Risparmio ed abbattimento delle polveri sottili Tutti gli edifici individuati

La giunta comunale ha approvato una serie di interventi di efficientamento energetico sugli edifici comunali, per un importo complessivo di un milione di euro. La ripartizione è stata concertata grazie ai fondi erogati dal ministero dell’Ambiente, in coordinamento con la Regione dell’Umbria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: edifici - terni - efficientamento - energetico

Terni, efficientamento energetico di scuole e centri sportivi: “Risparmio ed abbattimento delle polveri sottili”. Tutti gli edifici individuati; Comune e Prefettura insieme per il controllo di vicinato; Pannelli fotovoltaici sul tetto del liceo Donatelli.

Industria, quattro milioni per l'efficientamento energetico - Sostenere, con quattro milioni di euro di contributi a fondo perduto, interventi per ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti, migliorando l'efficienza dei processi produttivi e promu ... Come scrive ansa.it

Il progetto "Fenestrae" per l'efficientamento energetico - Al Politecnico di Bari la presentazione del progetto dedicato a tecnologie innovative e strumenti ICT per l’efficienza energetica ... Si legge su rainews.it