Stefano Boeri nuovamente indagato a Milano nell'inchiesta urbanistica | Ho operato in maniera corretta

"L’autoritĂ giudiziaria accerterĂ la mia totale estraneitĂ alle scorrettezze che mi vengono imputate”, ha fatto sapere l'archistar del Bosco Verticale (per cui non sono state richieste misure cautelari). Boeri è indagato anche per per turbativa d’asta e false dichiarazioni per il caso della Biblioteca europea in Porta Vittoria e per abuso edilizio sul progetto Bosconavigli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

