James Gunn presenta Supergirl | il primo poster del film è approdato a sorpresa sui social del regista

James Gunn ha ingolosito i fan sui social pubblicando il primo teaser poster del prossimo grande progetto del DC Universe con Milly Alcock. Nei giorni in cui sui social si discute del primo lungometraggio del DC Universe, Superman, James Gunn ha sorpreso i fan pubblicando inaspettatamente sui social il primo teaser poster di Supergirl: Woman of Tomorrow. In attesa di avere ulteriori notizie sul progetto, James Gunn ha deciso di incuriosire gli appassionati con un primo poster del film, che avr√† per protagonista la star de Il trono di spade Milly Alcock. Al via la promozione di Supergirl: Woman of Tomorrow Nonostante le riprese del film siano finite da tempo, James Gunn non aveva pubblicato alcun materiale sul personaggio di Alcock, occupato con . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

