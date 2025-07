Matteo Barzaghi ha aggiornato sull’interesse concreto dell’Inter per Ademola Lookman. Di seguito le ultime sul punto. LA SITUAZIONE – Matteo Barzaghi si è così pronunciato a Sky Sport in merito alla trattativa impostata dall’Inter per l’ingaggio di Ademola Lookman: «Il suo è il primo nome nella lista dell’Inter per l’attacco. Può giocare seconda punta, trequartista esterno, trequartista alle spalle di Lautaro Martinez. Darebbe una grande iniezione di forza, energia e tecnica ai nerazzurri. I primi contatti informali ci sono giĂ stati con l’Atalanta, con l’Inter convinta di poter liberare Lookman per 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Barzaghi conferma: «Lookman grande occasione per l’Inter! Rinnovamento»