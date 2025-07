Brescia, 16 luglio 2025 – Il plenum del Csm ha disposto l'archiviazione della pratica di incompatibilitĂ tra il giudice Roberto SpanĂł e la moglie pm Roberta Panico, che da 17 anni lavorano all'interno dello stesso Palazzo di Giustizia a Brescia. La decisione è arrivata dopo che SpanĂł ha scelto di trasferirsi dal settore penale a quello civile. "Non per una scelta professionale - ha spiegato- ma al solo e unico scopo di scongiurare il trasferimento ad altra sede della dott.ssa Panico che per questione di anzianitĂ professionale sarebbe dovuta andare via lei da Brescia". Durante la discussione al plenum per il vice presidente del Csm Fabio Pinelli: "Marito e moglie sono stati 17 anni nello stesso Tribunale e per sette anni su 17 il marito ha fatto il presidente di sezione e la moglie la pm e non va bene. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di piazza della Loggia, Csm: archiviata pratica di incompatibilità tra giudice Spanò e la pm Panico (marito e moglie)