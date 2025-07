Juventus Tudor non si ferma a Conceicao | per i bookmaker resiste l’opzione Osimhen a centrocampo ballottaggio Ederson-Tonali

2025-07-16 16:49:00 Fermi tutti! Concluso il riscatto di Conceicao dal Porto, che segue l’acquisto di David, Igor Tudor vuole altri rinforzi per la sua Juventus. Nonostante la trattativa con il Galatasaray, per i bookmaker resiste la pista Osimhen: l’arrivo del centravanti del Napoli si gioca a 3, seguito a 3,50 da Zirkzee del Manchester United, mentre vale 5 volte la posta un ritorno a Torino di Paulo Dybala. A centrocampo invece comanda Ederson dell’Atalanta, dato a 2,25, seguito da Tonali fissato a quota 4. Più lontani altri due azzurri come Frattesi e Pellegrini, offerti rispettivamente a 7,50 e 10. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

