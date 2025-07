L’estate nei tuoi occhi 3 recensione | la serie diventa una guida su come essere giovani adulti

Belly, Conrad e Jeremiah tornano per l'ultima volta su Prime Video e la serie promette scintille per il capitolo finale, almeno a giudicare dai primi episodi. In streaming. C'è ancora profumo di teen drama nell'aria. Non solo quelli "mordi e fuggi", ma anche quelli dal sapore piĂą classico, che si prendono il giusto tempo. Come un buon vino. Proprio così Jenny Han ha definito la sua trilogia di romanzi L'estate nei tuoi occhi, tornata con la terza ed ultima stagione su Prime Video con appuntamento settimanale. I primi episodi confermano i pregi della serie, che arriva alla svolta della maturitĂ . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’estate nei tuoi occhi 3, recensione: la serie diventa una guida su come essere giovani adulti

