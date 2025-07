Giornata storica per l' Ospedale di Perugia | primo volo in notturna di Icaro per salvare un uomo Operarivi ora 24 ore su 24

La notte del 16 luglio 2025 rimarrĂ nella storia dell'Ospedale di Perugia e della Regione: per la prima volta le luci dell'elisuperficie si sono accese di notte, illuminando non solo la piazzola per un corretto atterraggio, ma anche nuove prospettive per l'assistenza sanitaria di emergenza in. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ospedale di Perugia arriva la bag alimentare take away per i donatori di sangue - A partire dal 5 maggio, l’Azienda Ospedaliera di Perugia introduce un’importante novità a beneficio dei donatori di sangue: una bag alimentare take away pensata per supportare la corretta alimentazione post-donazione.

Ospedale di Assisi, Presidente Proietti presenta piano rilancio e l'accordo con Perugia sulle liste d'attesa - L'ospedale di Assisi sarĂ non solo rilanciato - anche con un alcune specializzazioni mediche importanti - ma con una alleanza mirata con il nosocomio di Perugia diventerĂ fondamentale anche per molti pazienti del perugino e per arginare il fenomeno delle liste d'attesa per esami pubblici.

Ospedale di Perugia, medici e infermieri dalla Palestina. Il progetto per costruire centri specialistici in Cisgiordania - L'ospedale di Perugia ospita medici e infermieri palestinesi. I quattro professionisti sono al Santa Maria della Misericordia per un tirocinio formativo al Centro per le Malattie Emorragiche Congenite della Struttura di Medicina d’Urgenza, diretta dalla professoressa Cecilia Becattini, che si è.

