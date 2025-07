Garlasco per trovare il dna di Ignoto 3 tamponi ai conoscenti di Chiara Poggi | la differenza col caso di Yara

Garlasco, il dna di Ignoto 3 trovato su Chiara Poggi sarà confrontato con conoscenti e amici: l'inchiesta riporta alla memoria quella su Yara.

Garlasco, il giorno della verità : Stasi ha deciso di parlare, Sempio ‘colpevole alternativo’ e l’ombra di ‘ignoto 1’ complice nell’omicidio di Chiara Poggi - Garlasco (Pavia) – Più che dubbi e anomalie, vere e proprie contraddizioni. Sui rapporti personali, sui ricordi di quei giorni d’agosto di 18 anni fa, sugli elementi riscontrati sulla scena del crimine.

Garlasco, il terzo uomo. Dna maschile ignoto nella bocca di Chiara - Svolta nelle indagini sul delitto Poggi. Trovato anche il sangue del fratello della vittima sul tappetino del bagno

Garlasco, dieci Dna per trovare chi ha ucciso Chiara Poggi. Chi è Ignoto 2? Andrea Sempio, le gemelle K e gli altri - La caccia al Dna e a nuove eventuali impronte per rafforzare il quadro contro Andrea Sempio, indagato per l'omicidio (in concorso) di Chiara Poggi, e per trovare Ignoto 2.

Garlasco: per trovare 'ignoto 3 tamponi' anche ai conoscenti di Chiara Poggi. Tamponi agli operatori e a chi era nel giro ristretto dei conoscenti. #ANSA Vai su X

Garlasco, trovato dna maschile su un’impronta: non è di Stasi e non è di Sempio. Ricordiamoci che anche sulle unghie di Chiara, oltre al Dna di Sempio, c'è un dna ancora ignoto... Vai su Facebook

