Cosa succede se il cane beve troppa acqua di mare | come riconoscere l’intossicazione

Se il cane beve troppa acqua di mare può andare incontro a un’intossicazione da sale, con sintomi come vomito, diarrea e debolezza. È importante offrire acqua dolce, osservare l’animale e contattare il veterinario se i segnali peggiorano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

