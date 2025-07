Aveva appena condiviso sui social la gioia per una nuova vetta conquistata, la sua bici in spalla, il panorama delle Dolomiti alle spalle e un sorriso che raccontava tutto il suo amore per la montagna. Ma poche ore dopo, Andreas Tonelli, 48 anni, biker estremo, guida esperta e influencer seguitissimo su Instagram con oltre 120.000 follower, è morto in un tragico incidente durante una delle sue escursioni in Alto Adige. L’allarme è scattato nella serata di martedì, quando Tonelli non è rientrato da un’uscita in mountain bike nella zona di Vallelunga, in Val Gardena. Le ricerche sono andate avanti per ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Addio all’influencer italiano: precipitato nel vuoto