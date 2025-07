La Regione dà un contributo economico alle aziende che assumono nel 2025 | i parametri e i tempi per la domanda

“Incentivi per l’occupazione stabile nel 2025”: è il nuovo strumento finanziario lanciato dalla Giunta Proietti  - finanziato dal Programma regionale Umbria FSE+ 2021–2027 –  su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Francesco De Rebotti. Complessivamente le risorse destinate all’avviso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Caregiving, la richiesta di FdI alla Regione: «Si riattivino immediatamente le misure di sostegno economico» - I militanti di Fratelli d’Italia ti Padova lanciano un appello forte e chiaro attraverso l'ex parlamentare Filippo Ascierto, il consigliere comunale Enrico Turrin e l’avvocato Elisabetta Baldi, consigliera comunale a Montegrotto: «Non si può più voltare lo sguardo davanti alla condizione.

Liguria, Piana (Regione) al Festival del lavoro: “Impegnati per sviluppo economico” - (Adnkronos) – "Dalla vostra indagine che avete presentato in occasione di questo evento emerge che l'occupazione nella nostra regione è cresciuta ma allo stesso che da qui al 2040 scompariranno 70mila posti di lavoro.

Social freezing, la Puglia è la prima regione italiana che offrirà un sostegno economico alle donne - Ovvero un contributo di 3mila euro una tantum a donne tra i 27 e i 37 anni, per dar loro la libertà di scegliere quando diventare madri

I beneficiari dovranno lavorare per almeno cinque anni in Friuli Venezia Giulia. Deciso dalla Regione anche un altro contributo di 3 milioni alle Aziende sanitarie per realizzare alloggi in foresteria Vai su Facebook

"Una attenzione necessaria per dare un futuro stabile e trattenere i giovani laureati nella nostra regione".

Nuovo contributo economico da 250 euro in tutte le regioni - Il Bonus Trasporti 2025 rappresenta una delle principali misure adottate a livello nazionale e regionale per incentivare la mobilità sostenibile e offrire ... Secondo ilfattovesuviano.it