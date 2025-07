Strage in galleria arriva ora la notizia tremenda sulla bimba ferita | Dolore devastante

L’incidente stradale avvenuto ieri sull’autostrada A1 a Barberino del Mugello, vicino Firenze, ha avuto un esito ancora più tragico di quanto inizialmente riportato. La famiglia coinvolta, originaria di Gravellona Toce, in provincia del Verbano Cusio Ossola, ha subito una tragedia irreparabile. È morta, infatti, all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, Summer, la bambina di soli 4 anni che viaggiava con la sua famiglia a bordo di una Fiat Panda travolta da un tir. La notizia della morte della piccola è stata confermata dai Carabinieri del Comando provinciale di Verbania. Le circostanze dell’incidente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage in galleria, arriva ora la notizia tremenda sulla bimba ferita: “Dolore devastante”

