Israele bombarda Damasco colpito il palazzo presidenziale Il regime nel mirino per la repressione dei drusi

Nuova escalation in Medio Oriente. Israele ha condotto nelle ultime ore una serie di raid aerei su obiettivi strategici nella capitale siriana e nella regione di Sweida, epicentro degli scontri settari che hanno giĂ provocato centinaia di vittime. A confermare l’azione è stato lo stesso esercito israeliano, che in una nota ha dichiarato di aver bombardato «un obiettivo militare nell’area del palazzo presidenziale a Damasco », precisando che nel mirino è finito anche «il quartier generale delle forze armate». Israele bombarda il cuore del potere a Damasco. Secondo testimonianze raccolte dall’agenzia Afp, tre civili avrebbero udito un’esplosione provenire dall’interno del complesso presidenziale situato sulla collina che domina la, cosiddetta, “Perla del deserto”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Israele bombarda Damasco, colpito il palazzo presidenziale. Il regime nel mirino per la repressione dei drusi

In questa notizia si parla di: israele - bombarda - damasco - colpito

Israele bombarda il centro di Damasco - 7.00 L'esercito israeliano ha annunciato di aver bombardato la zona del palazzo presidenziale a Damasco, dopo aver minacciato il governo siriano di rappresaglie se non avesse protetto la minoranza drusa.

Israele bombarda l’ospedale Europeo di Gaza, l’appello di un medico a Fanpage: “Vi prego, fate qualcosa” - La disperata richiesta di aiuto di un medico dell'ospedale europeo di Gaza: "Adesso stanno riprendendo i bombardamenti, entrare e uscire dall’ospedale è molto difficile, i pazienti feriti stanno provando a scappare ma non hanno dove andare".

Israele bombarda Sanaa dopo lancio missile su Tel Aviv. L’annuncio di Trump: “Gli Houthi si sono arresi” - Israele ha bombardato l’aeroporto di Sanaa e altre infrastrutture in Yemen, colpendo obiettivi Houthi dopo il lancio di un missile verso Tel Aviv.

Simone Cristicchi colpito da una paralisi: concerto annullato Vai su Facebook

Israele bombarda Damasco, colpito il palazzo presidenziale; Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Il Segretario di Stato americano, Rubio: Siamo molto preoccupati per gli attacchi israeliani in Siria; Siria, Israele bombarda il palazzo presidenziale a Damasco. Colpito anche il quartier generale militare della capitale.

Israele bombarda Damasco: colpiti Ministero della Difesa e palazzo presidenziale. Gli USA: «Situazione allarmante» - Israele ha colpito con raid aerei il Ministero della Difesa e il palazzo presidenziale nel cuore di Damasco, causando gravi danni e diversi feriti, ... iltempo.it scrive

Israele ha bombardato il ministero della Difesa siriano, a Damasco - Un primo attacco con droni ha colpito l’ingresso dell’edificio, e poco dopo sono seguiti bombardamenti ... Lo riporta ilpost.it